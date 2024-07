Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera per l’Aula al rendiconto generale Regione 2023

(Arv) Venezia 17 lug. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara, dopo aver sentito in audizione il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2023 - di cui al progetto di legge n. 259 di iniziativa della Giunta - già esaminato nel dettaglio nel corso delle sedute precedenti e che ha ricevuto nei giorni scorsi il giudizio di parifica della Corte dei conti; la proposta legislativa può essere così inserita all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea, relatore il presidente Sandonà, correlatore la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.

All’inizio della seduta, la Commissione aveva approvato a maggioranza, senza voti contrari, il progetto di legge regionale n. 272, di iniziativa della Giunta, recante le disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio, già illustrato nelle scorse settimane. Anche questo pdl può essere sottoposto all’approvazione del Consiglio; relatore, il consigliere Stefano Giacomin (Lega-LV), correlatore, la vicepresidente Luisetto.

Approvato a maggioranza, senza voti contrari, il progetto di legge n. 271, di iniziativa della Giunta, già esaminato in precedenza e munito del parere positivo della Sesta commissione, relativo al recesso della Regione del Veneto dalla Fondazione Italia-Cina, di cui alla l. reg. n. 9/2006, stante la mancanza di interesse regionale nel rimanere associati, in virtù del fatto che, allo stato attuale, la Regione si interfaccia direttamente con gli enti territoriali cinesi tramite le rappresentanze diplomatiche italiane; relatore per l’Aula, il consigliere Tomas Piccinini (Veneta Autonomia), correlatore, la vicepresidente Luisetto.

La Commissione, infine, ha espresso a maggioranza il parere di propria competenza in ordine al progetto di legge n. 251, di iniziativa dell’esecutivo, relativo alle disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali, incardinato nella Quinta commissione consiliare che può così continuare l’iter di approvazione della proposta.