Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera al parere sul Pdl in materia di concessioni idrauliche

(Arv) Venezia 29 gen. 2025 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera, per quanto di propria competenza, a maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 291 di iniziativa della Giunta che modifica le disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico; la proposta legislativa può tornare nella Seconda commissione, dove si trova incardinata, per la conclusione dell’iter istruttorio. È stato illustrato il progetto di legge n. 298, di iniziativa della consigliera Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), sulle iniziative di amministrazione condivisa, fattispecie ispirata ai patti di collaborazione attivati in numerose amministrazioni locali venete, che prevedono un accordo tra cittadini e soggetto pubblico avente ad oggetto la cura di beni comuni materiali e immateriali. L’esame dettagliato del testo proseguirà nel corso delle prossime sedute alle quali sono stati rinviati anche l’esame della proposta di legge statale n. 34, d’iniziativa della consigliera Simona Bisaglia (Lega-LV) di modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 'Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza', già illustrata nel corso delle precedenti sedute, nonché la presentazione del progetto di legge n. 273, a prima firma della consigliera Laura Cestari (Lega-LV), istitutivo dell'autorità Garante del benessere delle neomamme. In apertura, la Commissione ha esaminato e approvato all’unanimità le proposte di candidature per la designazione di cinque componenti dell’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne.