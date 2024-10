Comunicato Stampa: Prima commissione - Sentiti i portatori d’interesse in merito alla prossima manovra di bilancio regi

(Arv) Venezia 30 ott. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Francesco Calzavara, ha dato oggi il via libera per l’aula, a maggioranza e senza voti contrari, al progetto di legge n. 284, di iniziativa della Giunta regionale, rubricato “Variazioni delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Vigonza e Noventa Padovana della Provincia di Padova”. La proposta legislativa, già esaminata dalla Commissione nelle scorse settimane, è finalizzata a definire la variazione della circoscrizione del territorio di Vigonza a seguito dell’eventuale distacco della frazione di San Vito, l’incorporazione della medesima frazione nel territorio di Noventa Padovana, nonché l’incorporazione di altre porzioni del territorio di Noventa Padovana in quello di Vigonza; a tale scopo, è prevista la celebrazione di una consultazione referendaria che interesserà i circa mille elettori della frazione di San Vito. Relatore per l’aula, il presidente Sandonà; correlatore la vicepresidente Luisetto.

Di seguito, la Commissione ha audito i portatori di interesse sui provvedimenti relativi alla prossima manovra di bilancio regionale.