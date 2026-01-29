Comunicato Stampa: Prima commissione - Ok al Disegno di legge sulla fusione comuni di Castegnero e Nanto



(Arv) Venezia, 29 gennaio 2026 La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega - Liga Veneta), nel corso della seduta odierna alla quale ha partecipato l’assessore regionale, Marco Zecchinato, ha esaminato i risultati del referendum che ha coinvolto - tra il 18 e il 19 gennaio - le popolazioni dei comuni di Castegnero e Nanto (Vicenza), interessati da un processo di fusione disciplinato dal disegno di legge n. 3, di iniziativa della Giunta regionale, che mira all’istituzione del nuovo comune di “Castegnero Nanto”. La consultazione referendaria ha avuto esito positivo: oltre l’80% dei votanti di Castegnero e il 70% dei votanti di Nanto, infatti, si sono espressi per il sì alla fusione.

La proposta legislativa, approvata all’unanimità dalla Commissione, può così essere inserita all’ordine del giorno dei lavori consiliari: relatore per l’Aula, il presidente Tomaello che, a margine dei lavori, ha sottolineato il sostegno del Veneto al riordino territoriale e ai processi di fusione dei comuni, “Enti locali ai quali la Regione dà ascolto ricevendo le istanze del territorio”; il vicepresidente Galeano ha posto particolare attenzione al voto unanime espresso dalla Commissione in ordine al processo legislativo che mira alla nascita del nuovo comune vicentino e “Alla lungimiranza delle amministrazioni locali che hanno intrapreso questo percorso”.