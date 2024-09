Comunicato Stampa: Prima commissione - Illustrato il bilancio consolidato 2023

(Arv) Venezia 11 set. 2024 - Illustrata oggi nella Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore Francesco Calzavara, la proposta di deliberazione amministrativa n. 81, di iniziativa della Giunta, relativa all’approvazione del bilancio consolidato 2023, provvedimento previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 che dà conto del risultato economico complessivo della gestione di 12 società e di 21 tra enti e agenzie che compongono il Gruppo Regione Veneto, e che ha presentato, al 31 dicembre 2023, un attivo patrimoniale di 12,121 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 2,9 miliardi euro e un risultato economico d’esercizio positivo di poco inferiore a 115 milioni di euro. Nei prossimi giorni, il consolidato 2023 sarà esaminato nel dettaglio anche dalle altre Commissioni, in vista del via libera definitivo da parte dell’assemblea.

Di seguito la Commissione ha continuato l’esame del progetto di legge n. 284, di iniziativa della Giunta, rubricato “Variazioni delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Vigonza e Noventa Padovana della Provincia di Padova” finalizzato alla variazione della circoscrizione del territorio di Vigonza a seguito del distacco della frazione di San Vito e l’incorporazione della medesima nel territorio di Noventa Padovana; è prevista, inoltre, l’incorporazione di porzioni del territorio di Noventa Padovana in quello di Vigonza; per dare seguito alle citate variazioni territoriali è prevista la celebrazione di una consultazione referendaria destinata a interessare i circa mille elettori della frazione di San Vito. A tal proposito, la Commissione e l’assessore Calzavara hanno sentito oggi, dopo l’audizione dei sindaci avvenuta nella precedente seduta dedicata all’argomento, anche altri consiglieri dei comuni di Noventa Padovana e Vigonza e i rappresentanti di diversi comitati sorti nelle due comunità. L’esame del pdl proseguirà nel corso delle prossime sedute.

Nel corso della seduta, la Commissione ha dato il via libera a maggioranza, senza voti contrari, alla proposta di legge n. 250, di iniziativa del presidente Sandonà, di modifica della L. reg. n. 39/2019 'Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'Area Mediterranea', incardinato nella Sesta commissione consiliare.