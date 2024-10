Comunicato Stampa: Prima commissione - Illustrata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale

(Arv) Venezia 23 ott. 2024 - Illustrata oggi, nel corso della seduta della Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore regionale al bilancio e programmazione Francesco Calzavara, la proposta di deliberazione amministrativa n. 87, di iniziativa della Giunta, relativa alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2025-2027. In precedenza, erano stati presentati gli altri documenti che formano la prossima manovra finanziaria della Regione, ovvero i progetti di legge d’iniziativa dell’esecutivo n. 300 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”, n. 301 “Legge di stabilità regionale 2025” e n. 302 “Bilancio di previsione 2025-2027”.

Come ha ricordato l’assessore Calzavara, il provvedimento di adozione del NADEFR 2025-27 costituisce, nell’ambito di quadro economico particolarmente complesso, lo strumento di programmazione (funzionale alle cosiddette ‘sette sfide del Veneto’ richiamate nel programma di governo 2020-25) del prossimo triennio che ha come punti di riferimento la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (ovvero, gli obiettivi fissati da Agenda 2023 e le sei macroaree menzionate del documento regionale approvato il 20 luglio 2020), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il cosiddetto PNRR, che assegna al territorio veneto oltre 13,4 miliardi di euro destinati al rilancio e allo sviluppo, con il coinvolgimento in particolare di comuni, scuole, università, autorità portuali) e la programmazione dei fondi europei (i riferimenti in questo caso sono costituiti, tra l’altro, dai programmi operativi 2014-20 in via di completamento e dai programmi regionali FSE+ e FESR 2021-27 che presentano una dotazione finanziaria complessiva di oltre 2 miliardi di euro). Nel corso dell’illustrazione del provvedimento, l’assessore Calzavara ha osservato tra l’altro che, in base alle prime indicazioni sulla prossima manovra finanziaria in via di predisposizione da parte del governo, sarà necessario, in funzione degli obiettivi generali di finanza pubblica, prevedere un contributo da parte degli enti territoriali, aspetto sul quale la Commissione si è in seguito soffermato. L’esame dettagliato del provvedimento proseguirà nel corso delle prossime settimane anche presso le altre commissioni consiliari.

In apertura dei lavori, è stato espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sul progetto di legge n. 275 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia”, incardinato nella Terza commissione consiliare che può così proseguire l’iter istruttorio.