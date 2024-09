Comunicato Stampa: Prima commissione - Approvate le relazioni 2023 di Veneto Edifici Monumentali e CAV

(Arv) Venezia 4 set. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha dato all’unanimità il proprio via libera alla presa d’atto del bilancio societario n. 37 - relativo all’anno 2023 e illustrato nel dettaglio dall’amministratore unico Aldo Rozzi Marin - di Veneto Edifici Monumentali, società che gestisce i complessi monumentali Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e Rocca di Monselice, in provincia di Padova, oltre a palazzo Torres-Rossini a Venezia, e che ha chiuso il bilancio d’esercizio conseguendo al 31 dicembre 2023 un utile pari a 141.551 euro (l’esercizio precedente si era chiuso con un utile di 9.960 euro); tra gli altri dati evidenziati, la solidità della società, l’assenza di debiti di natura finanziaria, l’aumento del valore della produzione (passato da circa 1,3 milioni di euro nel 2022 a circa 1,5 milioni di euro), nonché la leggera diminuzione dei costi della produzione.

Di seguito, il primo firmatario, il consigliere di Forza Italia Alberto Bozza, ha illustrato il progetto di legge n. 277 rubricato “Interventi a sostegno delle vittime del dovere ed istituzione della Giornata regionale in memoria delle vittime del dovere” che mira a creare iniziative di solidarietà dedicate alle forze di pubblica sicurezza generalmente intese, ai dipendenti pubblici e ai volontari incardinati all’interno delle organizzazioni strutturate di protezione civile della Regione del Veneto che siano deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio. Lo status di vittima del dovere, riferito agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali/Locali, agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ai dipendenti pubblici è riconosciuto dal Ministero dell’Interno; per altre categorie di operatori, la proposta legislativa mira, appunto, a riconoscere tale status per ulteriori categorie di beneficiari, nonché a istituire una Giornata regionale in onore delle vittime del dovere e a estendere il beneficio a quanti operano all’interno degli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, e quindi anche al volontariato di cui all’art. 8 della L. reg. n. 13/2023. L’esame dettagliato della proposta proseguirà nel corso delle prossime sedute.

La Commissione, inoltre, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il bilancio societario n. 36 di Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. relativo al 2023, presentato nel dettaglio dalla presidente di CAV Monica Manto e dall’amministratore delegato di CAV Maria Rosaria Anna Campitelli. In sintesi, la società ha chiuso il bilancio di esercizio 2023 con un utile netto di circa 31,8 milioni di euro, in crescita di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, un incremento determinato dall’aumento dei flussi di traffico accompagnato dall’invarianza delle tariffe autostradali, nonché dal contenimento dei costi in un contesto inflattivo e a una serie di efficientamenti finanziari.

Infine, è stato approvato a maggioranza, senza voti contrari, l’elenco delle proposte di candidatura in ordine all’individuazione della Consigliera/e regionale di parità supplente della Regione del Veneto.