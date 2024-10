Comunicato Stampa: Prima commissione - Approvata la presa d’atto del bilancio societario 2023 di Veneto Sviluppo

(Arv) Venezia 16 ott. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale hanno partecipato gli assessori regionali Francesco Calzavara e Cristiano Corazzari, ha dato oggi il proprio via libera al bilancio societario 2023 di Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale controllata al 100% dalla Regione che mette a disposizione delle aziende una serie di strumenti creditizi e di finanzia agevolata (dotazione complessiva di circa 350 mil di euro) a supporto delle aziende del territorio. In sintesi, Veneto Sviluppo gestisce un proprio portafoglio partecipativo, investe in settori ritenuti strategici dell’imprenditoria veneta attraverso il cd. ingresso in equity nel capitale delle PMI tramite una propria società specializzata, la FVS SGR, oltre a essere attiva nel ramo dei cd. Minibond (dotazione di 48,5 milioni di euro). Com’è stato evidenziato nel corso dell’illustrazione dell’ampio e articolato provvedimento, l’esercizio 2023 (chiuso con un utile di circa 1,4 mil di euro) è stato caratterizzato dall’operazione denominata Pj Lion successiva all’entrata in vigore della L. reg. n. 13/2023, da cui è disceso il riordino delle funzioni di Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione e l’accorpamento delle attività finanziarie in un unico gruppo facente capo a Veneto Sviluppo. In estrema sintesi, nel comparto agevolativo sono state effettuate, nel 2023, 3294 delibere di nuova concessione di agevolazioni a favore delle PMI venete per un valore di 243 mil di euro in finanziamenti e di 19 mil di euro in contributo a fondo perduto; nel comparto denominato private debt sono state perfezionate 2 operazioni per un ammontare investito di 4,5 mil di euro.

Nelle fasi iniziali dei lavori, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani ha illustrato, in sede di vigilanza e controllo, l’interrogazione a risposta in commissione n. 68 con la quale si chiedeva di conoscere il motivo per il quale non è stato approvato il bilancio consuntivo 2023 di Veneto Innovazione, quesito affrontato dall’assessore di comparto Calzavara.

Parere favorevole, infine, per quanto di competenza, ai progetti di legge n. 244, di iniziativa della Giunta, rubricato “Veneto territorio sostenibile - Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto” e incardinato nella Seconda commissione consiliare, e n. 264, primo firmatario il consigliere Marco Dolfin (Lega-LV), recante disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione nel Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti, all’esame della Terza commissione.