Comunicato Stampa: Prima commissione - Acquisizione di informazioni in merito alla rideterminazione dell’aliquota IRAP

(Arv) Venezia 10 dic. 2024 - Nel corso della pausa degli odierni lavori d’Aula, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Francesco Calzavara, con i colleghi di Giunta Federico Caner e Valeria Mantovan, hanno acquisito informazioni in merito alla rideterminazione delle aliquote IRAP a carico delle imprese, introdotta dal progetto di legge n. 301, di iniziativa dell’esecutivo regionale, rubricata “Legge di stabilità regionale 2025”, attualmente incardinata all’ordine del giorno dell’Assemblea, relatore il presidente Sandonà, correlatore la capogruppo del Pd Vanessa Camani. Hanno fornito il proprio contributo i rappresentanti di Confesercenti Veneto, Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto, Confindustria Imprese Veneto, Federazione delle Associazioni delle Piccole e Medie Industrie del Veneto (Confapi), Legacoop Veneto e Confcommercio Veneto. Nella fase introduttiva della seduta, l’assessore Calzavara ha ripercorso per sommi capi il processo decisionale che ha portato alle rideterminazioni dell’aliquota IRAP in Veneto, rapportandola anche alle scelte fatte da altre Regioni, cui ha fatto seguito il confronto con gli auditi e con i Commissari sugli aspetti di merito e di metodo relativi al contenuto del provvedimento legislativo di prossimo esame da parte dell’Aula.