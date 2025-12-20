Comunicato Stampa: Presidente Zaia sulla rissa a colpi di spranghe in zona stazione a Padova



(Arv) - Venezia 20 dicembre 2025

"I veneti sono stanchi di assistere a scene di violenza come quella accaduta ieri sera in zona stazione a Padova. Ennesimo episodio grave e inaccettabile. Non possiamo rassegnarci all’idea che risse con spranghe diventino una consuetudine nelle nostre città, né voltare la testa dall’altra parte. La legalità e il rispetto delle regole sono il caposaldo della convivenza civile e i cittadini hanno tutto il diritto di sentirsi sicuri, soprattutto in luoghi sensibili come le stazioni".

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commenta la violenta rissa accaduta nell'area ferroviaria di Padova, ringraziando i carabinieri per il tempestivo intervento.

"È evidente che il tema della certezza della pena resta centrale: in un Paese dove per condanne fino a quattro anni spesso non si entra in carcere, il rischio è quello di alimentare un senso di impunità. Servono risposte più efficaci, pene certe, strumenti adeguati per farle rispettare e pensare a costruire più carceri, se gli spazi non sono sufficienti - prosegue il Presidente -. La sicurezza non è un tema ideologico, ma una priorità concreta che riguarda la qualità della vita di tutti noi".