Comunicato Stampa: Presidente dell’Inps Gabriele Fava ricevuto a palazzo Ferro Fini

(Arv) Venezia 4 ott. 2024 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti affiancato dal segretario generale dell’assemblea legislativa regionale Roberto Valente ha ricevuto a palazzo Ferro Fini il presidente dell’Inps Gabriele Fava. “L’Inps è una delle infrastrutture pubbliche più importanti d’Europa: il suo bilancio è secondo solo al bilancio dello Stato. L’istituto previdenziale oggi serve 16 milioni di pensionati, oltre 26 milioni di lavoratori assicurati e 1,8 milioni di imprese. In Veneto, i dati Inps parlano di circa 2 milioni e 145 mila occupati e 1 milione 803 mila pensionati: bastano queste cifre per comprendere l’importanza dell’attenzione che il presidente Fava ci ha riservato nel venire al Ferro Fini dopo aver presentato a palazzo Labia l’evento ‘Inps e Arte in Veneto’ – ha detto Ciambetti – E’ necessario il dialogo tra le istituzioni e gli attori pubblici, come è necessaria la cooperazione leale e sinergica al fine di poter garantire il miglior servizio pubblico possibile e io credo che il dialogo tra l’Istituto previdenziale e la nostra Assemblea possa essere veramente utile e importante per i Veneti e la nostra economia” Al termine dell’incontro il Segretario generale del Consiglio regionale Roberto Valente ha accompagnato il Presidente Fava in visita a palazzo Ferro Fini illustrandogli anche la mostra sul Grand Hotel che per quasi un secolo, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, aveva segnato la vita dei due palazzi che oggi ospitano la sede dell’Assemblea legislativa regionale.