Comunicato Stampa: Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti riceve Lyberis Alexandros, Sindaco di Samos

(Arv) Venezia 24 ott. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, Lyberis Alexandros, Sindaco di Samos, accompagnato da una delegazione di imprenditori, in visita istituzionale nel capoluogo lagunare. Al centro dell’incontro, una serie di tematiche: dalle prospettive di collaborazione economica tra la Regione Veneto e l’isola greca, alla gestione del turismo, che per Samos costituisce la principale fonte di reddito e che è cresciuto costantemente sin dai primi anni ’80, concludendo con un approfondimento in materia di cultura.