Comunicato Stampa: Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti riceve Dominik Nepp

(Arv) Venezia 16 ott. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, Dominik Nepp, Consigliere comunale della capitale federale Vienna e Membro del governo dello Stato di Vienna, in visita istituzionale nel capoluogo lagunare. L’incontro è stata l’occasione per condividere le visioni comuni in materia di turismo e delle problematiche legate al fenomeno dell’overtourism, oltre a temi culturali, artistici e legati al possibile sviluppo di contatti economici tra la Regione Veneto e la città di Vienna.