Comunicato Stampa: Presidente del Consiglio regionale del Veneto riceve delegazione dell’Uzbekistan

(Arv) Venezia 5 giu. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha ricevuto a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, una delegazione di rappresentanti dello Stato dell’Uzbekistan, in visita istituzionale nel capoluogo lagunare. Tra i componenti, Miravzal Mirakulov, Capo settore presso l’Amministrazione del Presidente dell'Uzbekistan, Ravshan Fazilov, membro del Consiglio comunale della città di Tashkent, Nodira Karimova, membro del Consiglio regionale di Jizzakh, e Nadirjon Ortikov, Vicedirettore del Centro per lo studio delle attività degli organi di rappresentanza regionale dell'apparato del Senato dell'Oliy Majlis.

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, particolare attenzione è stata dedicata alle relazioni culturali tra Veneto e Uzbekistan, nel solco di una tradizione che vede al centro Marco Polo, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte, e che ne Il Milione dedicò pagine a Samarcanda e Bukhara, città simbolo del paese dell’Asia Centrale. L’incontro è stato anche occasione per dialogare attorno allo sviluppo del turismo, all’apertura di rapporti commerciali tra le parti e per un confronto sul funzionamento degli organi di governo locale dei rispettivi paesi.