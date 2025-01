Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti visita 7° Reggimento CIMIC

(Arv) Venezia 15 gen. 2025 - Questa mattina il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha fatto visita al 7° Reggimento CIMIC/Multinational CIMIC Group presso la Caserma Mario Fiore di Motta di Livenza. Accolto dal Comandante, Col. Piero Furlan, il Presidente Ciambetti ha avuto modo di visitare le infrastrutture che ospitano il Reggimento dell’Esercito Italiano e la componente affiliata alla NATO. Il Presidente Ciambetti dopo aver partecipato a una riunione con il Comandante e lo Staff del 7° Reggimento, ha incontrato i rappresentanti di Grecia, Ungheria, Romania, Portogallo e Slovenia, Nazioni che fanno parte del MNCG. L’evento è proseguito con la visita alla Sezione Analisi, che rappresenta una capacità altamente tecnologica indispensabile per poter operare nelle moderne aree di crisi. Il Colonnello Furlan ha ringraziato dell’attenzione che la Regione Veneto ha riservato all’Unità ricordando come il 7° Reggimento CIMIC/Multinational CIMIC Group non solo è presente sulla scena internazionale quale attore principale nel percorso di stabilizzazione delle aree di crisi attenzionate dalla Difesa Italiana ma è anche un’interfaccia fondamentale con le Istituzioni Locali con cui si trova ad operare sinergicamente a tutela della società civile, come già accaduto durante la crisi pandemica o nei veri eventi in cui è stato coinvolto con la Protezione Civile, senza tralasciare gli importanti accordi di cooperazione con gli istituti di formazione veneti a testimonianza di un legame che si rafforza e si solidifica di continuo. Nell’incontro con il personale specializzato nella “Civil-military cooperation”, il Presidente Ciambetti rivolgendosi ai militari, ha dichiarato: “Oggi ho potuto conoscere una realtà composta da professionalità di altissimo livello, che svolgono una missione fondamentale nel delicato settore della cooperazione civile e militare, che vive una fase cruciale nello scenario geopolitico mondiale. L’operato di CIMIC, in questo senso, gioca un ruolo chiave nella stabilizzazione delle zone di crisi in cui è impiegato e rappresenta un’eccellenza per le Forze Armate, che permette ai nostri rappresentanti di essere inseriti nei teatri maggiori, con rapporti efficaci con le comunità locali: sono orgoglioso che questa Unità dell’Esercito Italiano e della NATO, unica nel suo genere, si trovi in Veneto. Ho particolarmente apprezzato l’attività di formazione, che si avvale di lezioni apprese e identificate nei teatri operativi in cui gli operatori vengono impiegati. Un vero e proprio un circolo virtuoso della didattica in cui si insegna in aula ciò che si apprende nelle operazioni e si applica nelle operazioni ciò che si è appreso in aula: un approccio che consente non solo un aggiornamento costante ma anche la capacità di tradurre in ambito teorico quanto appreso negli scenari di crisi. Concludo sottolineando la massima disponibilità da parte della Regione per eventuali collaborazioni future”. Prima di lasciare la caserma il Presidente Ciambetti ha reso omaggio alla Bandiera di Guerra che è stata recentemente assegnata al Reggimento e ha siglato l’albo d’onore a testimonianza indelebile della visita.