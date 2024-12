Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti: “Ammirazione e solidarietà all’agente Davide Pinaffo"

(Arv) Venezia 23 dic. 2024 - “Innanzitutto, esprimo non solo l’ammirazione ma anche la mia solidarietà e vicinanza all’agente del Comune di Pedavena (Bl), Davide Pinaffo, che con il suo pronto intervento e grazie alla collaborazione di alcuni cittadini è riuscito a bloccare e a far arrestare un 54enne che aveva aggredito in strada e in pieno giorno la propria compagna. Nel corso dell’azione l’agente è rimasto contuso tanto da dover ricorrere alle cure mediche ospedaliere”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, commenta “il grave fatto di cronaca – come lo ha definito lo stesso presidente Ciambetti – la cui dinamica mette in risalto il coraggio dell’agente Pinaffo oltre a ricordarci che il contrasto alla violenza sulle donne è una necessità quotidiana. Ho letto, non senza preoccupazione e sconcerto, la nota del Siulp, che nel novembre scorso avevo incontrato affrontando anche il caso della prima aggressione subita dall’unico agente di Pedavena, nell’estate scorsa. Ripeto quanto ho detto recentemente a Bruxelles citando Benjamin Franklin: ‘un grammo di prevenzione vale un chilo di cura’: un agente in divisa è un deterrente, un agente che dimostra coraggio e interviene in maniera assennata è la dimostrazione che la comunità, a partire dal suo Primo cittadino, intende far rispettare la legalità si oppone al sopruso di un violento: mi auguro che questa linea sia condivisa anche dall’amministrazione locale che, chiamata in causa dall’organizzazione sindacale, spero faccia chiarezza e tuteli il proprio dipendente consentendogli di svolgere le sue mansioni nella massima sicurezza”.