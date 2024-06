Comunicato Stampa: Presentata la Prima edizione del ‘Cansiglio Orienteering Meeting 2024’

(Arv) Venezia 25 giu. 2024 - “Foresta della Serenissima, luogo dove coesistono biodiversità di forte interesse ambientale, un territorio denso di storia e di natura, che rappresenta un luogo ideale dove trascorrere le vacanze, fare attività all’aria aperta, portare avanti ricerche sull’ambiente ma anche praticare sport ‘green’. E cosa di meglio se non l’orienteering, sport completamente green che può far conoscere un ambiente, come quello del Cansiglio, magari a chi è alla ricerca di tracciati nuovi, sentieri dimenticati e aree da rivalutare?”.