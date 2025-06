Comunicato Stampa: Presentata la nuova stagione 2025/2026 della Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

(Arv) Venezia 17 giu. 2025 - A palazzo Ferro Fini, è stata presentata la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto- Teatro Nazionale: un cartellone di 80 spettacoli, di cui 37 in abbonamento (12 a Venezia, 12 a Treviso e 13 a Padova), 350 giornate di spettacolo dal vivo, pensato per intercettare un pubblico sempre più vasto, seguendo la linea maestra che mette al centro gli attori e la parola degli autori. Tredici gli spettacoli prodotti e co-prodotti: tra testi classici, riscritture e nuove drammaturgie, si contraddistinguono per la scelta di offrire nuove chiavi di lettura a capolavori del teatro, riscritti da autori di oggi con spiccate sensibilità contemporanee.

Senza dimenticare la crescente apertura all’Europa anche da parte dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, il consolidamento del rapporto con le istituzioni locali e il territorio a cui sono dedicati sempre nuovi progetti, una maggiore attenzione ai temi dell’inclusione e della sostenibilità.

Questo, in continuità con quanto fatto in passato: i risultati dell’ultimo triennio rappresentano infatti un trampolino di lancio per questa nuova partenza: dal 2022, in tre anni, il Teatro Stabile del Veneto ha aumentato del 21% le sue alzate di sipario. Solo nel 2024, sono state 553 le giornate di spettacolo nelle sue sedi, di cui 256 a Padova, 156 a Treviso e 141 a Venezia. A queste si aggiungono ulteriori 106 recite fuori dal Veneto per produzioni e coproduzioni esecutive. Il dato quindi porta a complessive 659 giornate di spettacolo prodotte e programmate dal Teatro Stabile del Veneto. Si è registrata un’importante crescita anche per il dato relativo alle presenze del pubblico, che è aumentato nel corso del triennio del 56%, superando nel 2024 le 175 mila presenze. L’incremento delle attività e i risultati da record delle ultime due campagne abbonamenti, 5274 per la Stagione 23/24, e 5290 per quella 24/25, hanno fatto sì che il Teatro Stabile del Veneto nel 2024 superasse i 2,6 milioni di incassi per vendite di biglietti e abbonamenti, record degli ultimi dieci anni, e registrando un’inversione di tendenza rispetto al canale di vendita a favore dell’online, che oggi rappresenta il 64% del totale grazie agli importanti investimenti nel campo della digitalizzazione e con forti margini ancora di crescita.