Comunicato Stampa: Presentata in Consiglio Veneto l’EuroCup 2 di basket in carrozzina

(Arv) Venezia 29 en. 2025 - Presentata questa mattina a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, l’EuroCup 2 - Gruppo A di basket in carrozzina che si svolgerà a Piombino Dese, in provincia di Padova, dal 6 al 9 marzo. La competizione vedrà protagoniste cinque squadre di caratura internazionale: l’ASD PMB - Padova Millennium Basket, i turchi del TSK Rehab Merkezi Engelliler Spor Kulübü, i britannici dello Sheffield Steelers, gli spagnoli della Fundación Aliados e i polacchi dell’Orto-Medico Scyzory Kielce. Le partite si svolgeranno a partire da venerdì 7 (primo match alle 10, ASD Padova Millennium Basket vs TSK Rehab Merkezi Engelliler Spor Kulübü) a sabato 8 marzo al Palazzetto di Piombino Dese.

“Si tratta di un evento eccezionale di straordinaria importanza - ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia) - che coniuga una grande competizione sportiva di livello europeo ai valori dell’inclusione e della resilienza. Con la PMB, che ha sede proprio a Piombino Dese, parteciperanno squadre provenienti da tutto il continente; sarà possibile osservare questa disciplina ai massimi livelli e allo stesso tempo apprezzare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, a promuovere valori e a rinforzare la pratica dell’inclusione sociale: la PMB, sotto questo punto di vista, è sempre stata un esempio e un modello per tutta la comunità, un modello da osservare e da emulare. Un particolare ringraziamento, quindi, va indirizzato all’amministrazione comunale di Piombino Dese, alla PMB e a tutti gli sponsor e ai sostenitori che consentono di svolgere questa manifestazione: l’invito, pertanto, è di partecipare numerosi a questa fase dell’Euro Cup 2”.

“Da otto anni ospitiamo il basket in carrozzina grazie alla PMB che milita in A - ha ricordato il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason - ma a breve avremo anche l’onore di fregiarci del valore aggiunto di questa competizione di livello europeo. Per noi è un orgoglio: si stratta di un’esperienza che illumina il cuore, un’opportunità che viene costantemente offerta dalla pratica pluriennale di questa specialità nel nostro territorio e che sarà ulteriormente valorizzata dallo svolgimento di questa manifestazione”.

“L’Euro Cup 2 è la maggior competizione europea di basket in carrozzina - ha rimarcato il coach del PMB Jacopo Da Villa - ci sarà battaglia, ci sarà agonismo, voglia di vincere e di primeggiare durante la partita e in particolare durante questa fase a gironi che consentirà l’accesso ai turni successivi. Due sono i pilastri sui quali si regge la disciplina sportiva e questa manifestazione in particolare: l’eccellenza, perché i giocatori saranno di prim’ordine a ogni livello, e il riconoscimento di un’identità del disabile, perché nessuno è omologabile e ciascuno richiede soluzioni e interazioni uniche. È questo lo spirito che ci muove e sarà questo lo spirito che sarà possibile osservare nel corso delle diverse sfide”.

La conclusione dell’incontro è stata affidata alla presidente del PMB Silvana Vettorello che ha ripercorso storia e traguardi del sodalizio, nato il 31 maggio 1999, e la fondamentale importanza, sportiva e sociale, del settore giovanile.