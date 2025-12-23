Comunicato Stampa: Premio Nazionale "Antonio Serra" ad Antonio Fuoco

Cosenza, 23 dicembre 2025– La IV edizione delPremio Nazionale “Antonio Serra”ha celebrato, presso la Camera di Commercio di Cosenza, il pilota FerrariAntonio Fuoco, campione del mondo FIA GT World Cup. La cerimonia, moderata dal Segretario Generale Erminia Giorno, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, studenti e appassionati di sport e territorio.