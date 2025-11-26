Comunicato Stampa: Premio Nazionale Adriano Olivetti: la cerimonia di premiazione nella Sala degli Arazzi del MIMIT

Giornale di Brescia
Premio Nazionale Adriano Olivetti: la cerimonia di premiazione nella Sala degli Arazzi del MIMIT

AA

Roma, 26 novembre 2025 - Si è conclusa ieri, 25 novembre, presso la prestigiosaSala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la cerimonia di premiazione della prima edizione delPremio Nazionale Adriano Olivetti, promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza e dalla Fondazione Adriano Olivetti, in collaborazione con Unioncamere.

