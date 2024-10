Comunicato Stampa: Piero Di Bello: la pianificazione è la chiave per proteggere il patrimonio

Piero Di Belloè un consulente che ha fatto della passione per la protezione patrimoniale il proprio strumento di specializzazione. Infatti, sono tante le famiglie e le imprese che si avvalgono di lui per un’analisi patrimoniale seria e dettagliata. In questa intervista che precede l’uscita del suo libro su Amazon, spiega l’importanza del Trust in ottica di protezione del patrimonio familiare.