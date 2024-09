Comunicato Stampa: “Piazzola sul Brenta. Paesaggi”, Presidente Ciambetti: “Guida dal valore culturale unico"

(Arv) Venezia 10 set. 2024 - “La presentazione di questa guida dedicata a Piazzola sul Brenta e ai suoi Paesaggi, offre l’occasione per una riflessione. Giordano Emilio Ghirardi, cui è intitolata la fondazione che opera in cooperazione con eKta Aps promotrice di questa guida, fu una figura poliedrica, un docente, ricercatore, imprenditore ma soprattutto un pioniere nel settore farmaceutico italiano del Novecento, un intellettuale capace di coniugare le esigenze dell’economia reale con l’innovazione, anticipando quella che sarebbe diventata la strada fondamentale per l’affermazione dell’impresa italiana nella competizione internazionale. Ghirardi, in altre parole, non solo intuì ma fu egli stesso protagonista di un impegno eccezionale, emblematico di una sapiente miscela tra genio, storia, cultura e scienza all’avanguardia. A ben vedere, si tratta dell’alchimia che sta alla base del successo dei grandi imprenditori italiani di ieri come di oggi, da Enzo Ferrari a Adriano Olivetti, da Pietro Ferrero a Ennio Doris, Urbano Cairo, Lino Dainese, fino a giungere a Niccolò Beretta o, per rimanere nel campo della medicina e farmaceutica Paolo Rotelli o Diana Bracco per non parlare dei grandi nomi della moda da Luisa Spagnoli, a Giorgio Armani, Trussardi, Prada e via dicendo. La modernità della figura di Giordano Emilio Ghirardi è innegabile e la sua lezione è di una attualità straordinaria, come del resto dimostra la feconda attività progettuale della Fondazione a lui intitolata che, operando anche in sinergia con eKta Aps, spazia in iniziative di interesse a valore internazionale”, con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della guida “Piazzola sul Brenta. Paesaggi”. “Non posso poi non ricordare lo splendido recupero di Villa Contarini rinata grazie a Giordano Emilio Ghirardi, con un investimento dal valore culturale ma anche sociale enorme. Imprenditore di successo, ma anche uomo conscio del suo ruolo sociale: pensiamo all’orto botanico sperimentale che egli realizzò a Toscolano Maderno allo scopo di coltivare specie di difficile reperimento, contenenti principi cardioattivi e antitumorali, oggi gestito dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano. Uomo chiave, dunque, nella storia complessa di Piazzola sul Brenta, centro che, come scrisse in un uno studio Carlo Fumian, tra Otto e Novecento fu una fervida "città ideale" capace di trasformare un piccolo borgo rurale in un protagonista dell’economia industriale, mutando il suo volto urbano e sociale, e offrendo uno dei più significativi e originali esempi di model company town che il panorama europeo potesse offrire allora. Un modello poi tramontato nel corso della prima metà del Novecento e tra gli altri, fu proprio Giordano Emilio Ghirardi a porre le basi del rilancio di Piazzola con il recupero e restauro di Villa Contarini, facendo di questa località, grazie al lavoro della Fondazione a lui intitolata, un motore della ricerca, dello studio, dell’approfondimento”, ha proseguito il Presidente. “E’ in questo contesto che si proietta il volume presentato oggi. I miei complimenti a eKta Aps, associazione di promozione sociale nata nel 2008 a Piazzola sul Brenta presieduta da Stefania Volpin, impegnata nella promozione e valorizzazione di Piazzola sul Brenta e del suo territorio, con una forte attività culturale divulgativa di estremo valore, una attività che dal 2016 si è sviluppata in sinergia con la Fondazione Ghirardi”, ha concluso Ciambetti.