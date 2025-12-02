Comunicato Stampa: Percorsi Abilitanti Docenti 30 CFU UnitelmaSapienza per l’Abilitazione all’Insegnamento

Percorsi Abilitanti Docenti 30 cfu, cresce l’interesse a livello nazionale per il nuovo formato formativo promosso daUnitelma Sapienza, tra gli atenei più prestigiosi d’Italia, progettato per facilitare l’accesso all’abilitazione all’insegnamento secondo le recenti disposizioni ministeriali. Questi percorsi abilitanti da 30 CFU rappresentano uno dei pilastri della nuova strategia di formazione insegnanti, pensata per garantire standard elevati e competenze aggiornate nelle scuole italiane.

Come riferimento informativo e gestionale per laformazione docenti,StudiaOra.it, come partner ufficiale di orientamento UnitelmaSapienza, continua a offriresupporto gratuitoe professionale su iscrizioni, requisiti, documentazione e orientamento. Il supporto è gratuito perché offerto dall’Università e comprende anche l’assistenza per icorsi abilitanti docenti da 60 CFU.