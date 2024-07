Comunicato Stampa: Open Reply supporta OBI nello sviluppo dell'app "heyOBI"

Open Reply, specializzata in prodotti e servizi digitali all'interno del Gruppo Reply, ha supportato ilGruppo OBI, presente in tutta Europa, nel trasformare la sua comunicazione digitale con i propri clienti e consulenti.

Una componente chiave di questa collaborazione è stato lo sviluppo congiunto dell'app "heyOBI", una piattaforma innovativa progettata per ottimizzare la customer experience su più canali. Contenuti pertinenti e personalizzati fanno di "heyOBI" un compagno affidabile per le attività “Fai-da-te” dei clienti.