Comunicato Stampa: onsiglio Veneto omaggia con un minuto di silenzio la figura di Adriana Costantini

Il Consiglio regionale del Veneto ha osservato oggi un minuto di silenzio per rendere omaggio alla figura di Adriana Costantini, venuta a mancare nei giorni scorsi.

Ex consigliera regionale, trevigiana di Vittorio Veneto, eletta nell’Assemblea legislativa veneta per il Gruppo dei Ds, nella VII Legislatura, Costantini è stata vicepresidente della Sesta commissione consiliare, nonché vicepresidente della commissione Speciale per la Biblioteca, oltre che membro della Quinta commissione.

Figura di spicco della politica trevigiana, ha segnato la storia politica di Vittorio Veneto, dagli inizi, negli anni ’70, con il Partito Comunista italiano, passando poi a Sinistra Italiana e sostenendo, negli ultimi anni, i Ds.

Adriana Costantini è stata insegnante di professione e si è sempre impegnata per difendere i diritti delle donne, nel campo del sociale e della sanità.