Comunicato Stampa: Olimpiadi Milano Cortina 2026

(Arv) Venezia 10 set. 2024 - “Il parere positivo del Cio dopo il sopralluogo compiuto ieri, unitamente alle parole di Fabio Saldini, AD di Simico e a quelle di Ivo Ferriani, presidente della Federazione internazionale bob e skeleton e membro del Cio sono certamente un segnale incoraggiante e positivo e rappresentano la conferma di quanto da noi sempre sostenuto, non solo relativamente ai tempi di realizzazione della pista da bob ma soprattutto in merito all’effettiva realizzazione del progetto. Lo scorso ottobre sono intervenuto sulla questione difendendo la bontà ed il valore dell’opera, e la necessità di mantenere fede ad un impegno, dimostrando la capacità di rispettare non semplicemente un cronoprogramma ma anche un progetto ambizioso, il lavoro delle moltissime persone coinvolte e una vera e propria responsabilità nei confronti dei veneti in primis e in secondo luogo di quanti arrivano nella nostra regione richiamati dalla bellezza delle Dolomiti e dal valore dello sport, in questo caso potentissimo strumento di promozione territoriale”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti commentando l’esito positivo del sopralluogo sul cantiere della pista da bob di Cortina d’Ampezzo compiuto ieri dal Cío. “Non posso quindi che esprimere soddisfazione, complimentandomi per quanto fatto finora e certo che il progetto sarà ultimato nei modi e nei tempi previsti. Se ce ne fosse ancora bisogno, lo ribadisco: quanto detto mesi fa non era certo una difesa d’ufficio quanto piuttosto la profonda convinzione che la pista da bob rappresenterà la vera leva delle future Olimpiadi, assurgendone a simbolo”, conclude il Presidente Ciambetti.