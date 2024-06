Comunicato Stampa: Ok a rendiconto 2023 e a legge istitutiva Giornata per l'utilizzo consapevole di internet e social

(Arv) Venezia 11 giu. 2024 - Nel corso della seduta odierna, la Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha espresso a maggioranza il proprio parere, per quanto di competenza, in merito alla proposta legislativa n. 259, di iniziativa della Giunta, relativa al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2023. Il disegno di legge era stato incardinato e ampiamente illustrato in Prima commissione il 22 maggio scorso e sarà esaminata anche dalle altre Commissioni consiliari, nonché dalla Corte dei conti in vista del giudizio di parifica, previsto in luglio; successivamente, il Pdl sarà sottoposto all’Aula per il via libera definitivo.

Di seguito, la Commissione ha licenziato all’unanimità, in vista dell’esame definitivo da parte dell’Assemblea legislativa, il progetto di legge di iniziativa consiliare n. 253 istitutivo della Giornata regionale per l'utilizzo sicuro e consapevole della rete internet e dei social, già illustrato e analizzato nel dettaglio nelle sedute precedenti.

I commissari, infine, hanno votato all’unanimità anche la presa d’atto della Rendicontazione n. 216 relativa al rapporto sull’attività svolta dalla Consigliera regionale di Parità del Veneto nel 2023.