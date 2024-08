Comunicato Stampa: Nutrizionista Aziendale: Francesca Beretta crea una nuova professione

La dottoressa Francesca Beretta, CEO e fondatrice di Giù la pancia, è una figura di riferimento nel campo del benessere aziendale e della nutrizione. Laureata in Biotecnologie Mediche con lode e specializzata in Nutrizione Clinica, ha dedicato la sua carriera a trasformare le dinamiche aziendali con approcci scientifici. Con oltre 5.000 pazienti all'attivo, ha sviluppato Giù la pancia in azienda, un metodo innovativo che integra alimentazione sana, idratazione adeguata e attività fisica nel contesto lavorativo. L'obiettivo è migliorare il benessere collettivo, aumentando la produttività e riducendo i costi aziendali. Fino ad ora, il benessere aziendale era affidato alle risorse umane con formazione umanistica, però i dipendenti di un’attività sono le cellule dell’organismo azienda, e chi meglio di un biologo conosce le cellule? La dottoressa Beretta, quindi, introduce una nuova e indispensabile figura in azienda: il manager del wellness aziendale. Una guida, per le aziende, verso un futuro in cui il benessere è parte integrante della strategia di welfare aziendale (interamente deducibile), generando benefici per dipendenti e per gli stessi datori di lavoro.