Comunicato Stampa: Nuovi bandi Camera 2026: 23 milioni di valore aggiunto per imprese e aspiranti imprenditori

Cosenza, 30 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei nuovi bandi per l’anno 2026 promossa dalla Camera di commercio di Cosenza. All’interno della Sala Petraglia, il Presidente Klaus Algieri e il Segretario Generale Erminia Giorno, unitamente ai componenti di Giunta, hanno illustrato alla stampa tutte le nuove misure a sostegno delle imprese del territorio e degli aspiranti imprenditori.