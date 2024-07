Comunicato Stampa: Nuova apertura Sole365 al Parco Commerciale MultiBit di Casoria

Napoli, 10 luglio 2024



Siamo felici di annunciare una nuova grande apertura Sole365, all’interno del Parco Commerciale Multibit di Casoria.

Il nuovo punto vendita coprirà un’area di oltre 1.300 Mq, con un assortimento di 12.000 articoli che spaziano fra i marchi più apprezzati dai nostri consumatori, con oltre 2.000 referenze a marchio Selex.



Nel nuovo punto vendita, troverete un ampio assortimento tra freschezza, qualità e stagionalità: dal reparto ortofrutta al banco macelleria, dalla gastronomia alla pescheria, dalla panetteria alla pasticceria.



Sugli scaffali del nuovo supermercato Sole365, troverete solo prodotti selezionati con cura dal nostro personale, con la garanzia ogni giorno della massima convenienza. Tutto questo per offrire un’esperienza d’acquisto che rispecchi appieno la nostra filosofia aziendale: proporre ai nostri consumatori solo i migliori prodotti, per una spesa a prezzi contenuti.



Il nuovo punto vendita Sole365 sarà arricchito da un’area bar, che offrirà un punto di ristoro dedicato ai clienti che ci scelgono per fare la spesa e a tutti quelli che avranno voglia di prendersi una pausa durante la loro permanenza all’interno del Parco Commerciale Multibit.