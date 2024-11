Comunicato Stampa: Nuova apertura Sole365 a Portici

Mercoledì 27 novembre, alle ore 9:00, si aprono le porte del nuovo punto vendita Sole365 a Portici, in via Bosco Catena III 1 angolo via Madonnelle.



Con una superficie di oltre 750 mq, lo store offrirà ai clienti un percorso completo per la spesa quotidiana: 10.000 articoli – di cui 2.000 a marchio Selex.

Passando per le eccellenze dei reparti, qui troveremo:



Frutta e Verdura, pluripremiato a livello nazionale come “Miglior Reparto Ortofrutta in Italia” dal CX Store Award;

Gastronomia, con tutta la qualità e la convenienza di sempre;

Macelleria, con carni selezionate e anche provenienti da filiera corta.



L’esperienza di spesa non finisce qui. Al nuovo punto vendita di Portici sarà presente l’area Civà365 con i reparti:



Panetteria, con un’ampia produzione giornaliera di prodotti da forno;

Cucina, un punto di riferimento per chi ha voglia di qualcosa di buono, ogni giorno, con tante prelibatezze per tutti i gusti pronte da portar via con il servizio take away.



Per incoraggiare scelte alimentari consapevoli, la selezione di prodotti del nuovo store Sole365 offrirà un ampio ventaglio di opzioni che rispondono a esigenze nutrizionali specifiche: dai prodotti biologici a quelli vegani o proteici, fino a soluzioni senza zuccheri aggiunti, senza lattosio, senza glutine e nickel free.



Per chi non conoscesse Sole365, la sua specificità è racchiusa in questa promessa: rendere l’esperienza d’acquisto comoda e conveniente. In linea con la politica commerciale dell’EDLP (Every Day Low Price), i prezzi bassi non sono legati a offerte temporanee o promozioni, ma sono una costante tutto l’anno. Per questo, non vengono distribuiti volantini promozionali.



Il nuovo punto vendita è sempre aperto, con un ampio e comodo Parcheggio Gratuito, da lunedì a sabato dalle 7:00 alle 22:00 e la domenica dalle 8:00 alle 22:00, orario continuato.

E, così come il buongiorno si vede dal mattino, Sole365 ti aspetta all’inaugurazione del 27 novembre alle ore 9:00 a Portici, con tanti buoni spesa e gadget in omaggio.





--------------------------------------------------------------------------------------------------



Il brand Sole365, di proprietà di AP Commerciale s.r.l., è una catena di supermercati presente in Campania con oltre 80 punti vendita e più di 4.000 collaboratori. Parte del gruppo Megamark e socia di Selex, Sole365 è la prima realtà nel Sud Italia a proporre la filosofia dell’Every Day Low Price, garantendo ai propri consumatori i prezzi bassi 365 giorni l’anno.

Gianluca Casciello – Responsabile Marketing

gianlucacasciello@sole365.it

www.sole365.it