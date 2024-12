Comunicato Stampa: Nuova apertura Sole365 a Pagani

Un nuovo punto di riferimento per la spesa quotidiana arriva a Pagani (SA).



Da giovedì 19 dicembre alle ore 9:00, in Corso Padovano 55 a Pagani, vi accoglierà un punto vendita progettato per soddisfare ogni esigenza, offrendo una vasta gamma di prodotti di alta qualità anche all’interno dei Reparti Freschi e Freschissimi, tra cui:

Panetteria fresca, con un’ampia selezione di pane, dolci e prodotti da forno, preparati con ingredienti freschi e genuini ogni giorno;

Ortofrutta, con un reparto ricco di colori e profumi, con frutta e verdura di stagione, selezionate con cura per garantire la massima freschezza e qualità;

Gastronomia, con specialità gastronomiche, prodotti locali e non.



Sole365 è più di un semplice supermercato. È un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove fare la spesa con serenità e trovare tutto ciò che serve 365 giorni l’anno.

In occasione delle festività natalizie, il brand propone un’ampia selezione di prodotti tipici campani, perfetti per rendere ancora più speciale il tuo Natale.

Dai dolci tradizionali ai salumi e formaggi locali, fino ai liquori e alle bollicine più ricercate troverai tutto il necessario per allestire una tavola ricca e gustosa. Ma non solo a Natale: tutto l’anno potrai scoprire le eccellenze della terra e portare a casa i sapori autentici dell’Italia.



Il Natale passa da qui non solo per le eccellenze del territorio: fino al 26 dicembre, potrai aiutarci a sostenere la Fondazione Spesa Sospesa e contribuire a portare un pasto sulle tavole delle famiglie più bisognose, donando 0,50€ in cassa. Il punto vendita vi aspetta in Corso Padovano 55 a Pagani, con tanti buoni e gadget in omaggio.



Che sia un buon Natale, per tutti.