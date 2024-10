Comunicato Stampa: Nuova apertura Sole365 a Formia

Il team Sole365 è lieto di annunciare l’apertura del suo primo punto vendita nel Lazio: giovedì 10 ottobre, alle ore 09:00, si apriranno le porte del nuovo supermercato di Via Alcide de Gasperi, 33, Formia. Uno spazio espositivo di oltre 1.100 mq che ospiterà prodotti di altissima qualità, con oltre 2000 referenze a marchio Selex.

Con un’offerta completa che spazia dal reparto freschi - come frutta, verdura e macelleria - alle eccellenze dei banchi panetteria, gastronomia e pasticceria, Sole365 si pone come punto di riferimento per gli acquisti di tutti i giorni: un unico posto, in cui poter trovare tutto ciò di cui si può aver bisogno.



Il cliente è sempre al centro della filosofia aziendale di Sole365: infatti, per far sì che ciascuno possa seguire il proprio regime alimentare senza compromessi sulla qualità, fra gli scaffali del nuovo store di Formia saranno presenti prodotti biologici, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio, senza glutine e nickel free. Perché l’obiettivo di Sole365 è quello di incoraggiare scelte alimentari consapevoli, diffondendo i principi della Dieta Mediterranea.



Inoltre, per garantire ai clienti un’esperienza d’acquisto “tranquilla” ogni giorno, Sole365 adotta la filosofia dell’Every Day Low Price, cioè dei prezzi bassi tutto l’anno. In altre parole, da Sole365 non ci sono volantini promozionali e offerte a tempo: i prezzi sono sempre convenienti. In questo modo, i clienti vengono tutelati, perché non sono costretti a fare scorte di prodotti inseguendo le offerte, ma possono acquistare ogni giorno soltanto ciò di cui hanno veramente bisogno.