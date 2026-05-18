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Comunicato Stampa: NUOVA APERTURA SOLE 365 AD AVELLINO

Qualità e freschezza nel cuore di Avellino: apre il nuovo Sole365 tra sapori e tradizione  

 Apre un secondo punto vendita Sole365 in città. Il nuovo supermercato, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugliano, sarà inaugurato il prossimo 20 maggio alle ore 9:00. 
Il nuovo store è stato progettato per offrire ai cittadini un’esperienza d’acquisto basata sul modello dell’Everyday Low Price: prezzi bassi tutto l’anno senza la frenesia delle offerte a scadenza, mettendo al centro la freschezza e la cura dei reparti d’eccellenza. Per festeggiare l’apertura sono previsti omaggi esclusivi e buoni sconto dedicati a chi sceglierà di scoprire il nuovo store nei primi giorni di attività. 

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