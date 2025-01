Comunicato Stampa: Nuova apertura de La Speseria a Pompei

La Speseria apre le porte del suo nuovo punto vendita in Viale Giuseppe Mazzini, 79, portando a Pompei, ancora una volta, un’esperienza di spesa unica, all’insegna della qualità e del gusto.



Nello store, troverai un’ampia selezione di prodotti freschissimi, scelti con cura ogni giorno per garantirti il massimo del gusto e della genuinità. Dai colori vivaci della frutta e della verdura di stagione, fino ai latticini e ai prodotti freschi pronti da consumare, ogni scaffale è un invito a scoprire nuovi sapori.



Perché scegliere La Speseria?

• Prodotti a km zero: Privilegiamo i produttori locali per offrirti prodotti di stagione, coltivati con passione e rispetto per l’ambiente.

• Qualità garantita: Ogni prodotto che trovi da noi è sottoposto a rigorosi controlli di qualità per assicurarti il meglio.

• Convenienza: Facciamo della convenienza uno dei nostri punti di forza, senza mai scendere a compromessi sulla qualità.

• Personale competente: Il nostro staff è sempre a tua disposizione per consigliarti al meglio e aiutarti a comporre la spesa ideale.



Ti aspettiamo il 30 gennaio alle ore 9:00, in Viale Mazzini 97 a Pompei, per festeggiare insieme l’apertura del nuovo punto vendita La Speseria. Ti riserviamo tante sorprese e gadget speciali per farti conoscere la nostra ricca selezione di prodotti.