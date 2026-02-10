Comunicato Stampa: NEL VILLAGGIO OLIMPICO DI MILANO APRE LO SCALP & HAIR STUDIO
Head & Shoulders, lo shampoo antiforfora n.1 in Italia, annuncia con orgoglio la propria partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di Shampoo Ufficiale. Un impegno che rafforza la missione del brand: aiutare tutti a sentirsi sicuri di sé e pronti ad affrontare ogni sfida quotidiana – proprio come accade nello sport ai massimi livelli.
