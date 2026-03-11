Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: MILANO-TORINO: 150 ANNI DI STORIA A PEDALI

AA

Alle 6.00 di sabato mattina 14 marzo un nutrito gruppo di impavidi ciclisti partirà da Magenta per celebrare il 150° anniversario della Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo. La prima edizione, infatti, venne organizzata dal Veloce Club Milano il 25 maggio del 1876. Degli 8 atleti al via solo 4 raggiunsero il traguardo, con il vincitore Paolo Magretti giunto a Torino dopo 10 ore e 9 minuti di estenuante pedalata su strade che non erano certo quelle lisce e confortevoli di oggi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario