Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al Quirinale

(Arv) – Roma, 22 gennaio 2026&nbsp;“Oggi, al Quirinale, insieme alla delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026 e degli organizzatori dei Giochi, abbiamo vissuto un incontro di grande rilievo istituzionale e simbolico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rinnovato un sostegno forte, autorevole e tutt’altro che formale agli immensi Giochi Olimpici e Paralimpici, confermando, ancora una volta, la centralità del Quirinale come alto riferimento di questo grande progetto nazionale, a due settimane dal via.”

