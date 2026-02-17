Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Milano Cortina 2026. Pattinaggio di velocità. Presidente Zaia: “Con Ghiotto un altro oro"

“Questa medaglia d’oro è una scarica di energia: una vittoria che fa battere il cuore, che unisce e che accende l’orgoglio del Veneto e di un Paese intero. Nell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto, con Michele Malfatti e Andrea Giovannini, ha firmato un’impresa splendida, di quelle che restano negli occhi e danno forza: è lo sport nella sua forma migliore, fatto di ritmo, coraggio, fiducia reciproca e voglia di non mollare mai. E ora possiamo dirlo: sono le olimpiadi invernali più belle della storia!”.
Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
“Da veneto, vedere Davide Ghiotto trascinare gli azzurri è un motivo di orgoglio speciale, ma il messaggio è per tutti: quando una squadra corre unita, può andare oltre ogni pronostico. È un oro che racconta entusiasmo, fame di risultato, spirito di gruppo. Ed è l’immagine più bella di Milano Cortina 2026: un’Italia che ci crede, che spinge, che vince insieme”, conclude Luca Zaia.

