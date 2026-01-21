Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026

AA


“Essere qui, a Roma, alla Residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, per un appuntamento dedicato alle Olimpiadi Invernali, significa dare valore a un lavoro che si sta facendo sempre più serrato: relazioni, promozione, attenzione internazionale. Milano-Cortina 2026 è un grande evento sportivo, ma anche un’occasione per far conoscere territori, capacità organizzativa e un modo italiano di accogliere. In un periodo in cui il clima internazionale è complicato, lo sport resta uno dei pochi spazi in cui le persone si incontrano davvero, costruendo legami e dialogo, senza filtri”.
Lo ha dichiarato oggi il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, partecipando a Roma alla “Winter Olympics Warner Bros. Discovery Reception”, iniziativa promossa dalla U.S. Embassy &amp; Consulates in Italy presso Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.
“Per il Veneto e per l’Italia – ha proseguito Zaia – i Giochi non sono uno slogan: sono cantieri, servizi, sicurezza, trasporti, accessibilità. Sono scelte che restano ai cittadini anche dopo le medaglie. E sono una responsabilità, perché Cortina e tutte le sedi di gara saranno sotto gli occhi del mondo: parliamo di un evento seguito da miliardi di persone”.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario