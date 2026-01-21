Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026



“Essere qui, a Roma, alla Residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, per un appuntamento dedicato alle Olimpiadi Invernali, significa dare valore a un lavoro che si sta facendo sempre più serrato: relazioni, promozione, attenzione internazionale. Milano-Cortina 2026 è un grande evento sportivo, ma anche un’occasione per far conoscere territori, capacità organizzativa e un modo italiano di accogliere. In un periodo in cui il clima internazionale è complicato, lo sport resta uno dei pochi spazi in cui le persone si incontrano davvero, costruendo legami e dialogo, senza filtri”.

Lo ha dichiarato oggi il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, partecipando a Roma alla “Winter Olympics Warner Bros. Discovery Reception”, iniziativa promossa dalla U.S. Embassy & Consulates in Italy presso Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.

“Per il Veneto e per l’Italia – ha proseguito Zaia – i Giochi non sono uno slogan: sono cantieri, servizi, sicurezza, trasporti, accessibilità. Sono scelte che restano ai cittadini anche dopo le medaglie. E sono una responsabilità, perché Cortina e tutte le sedi di gara saranno sotto gli occhi del mondo: parliamo di un evento seguito da miliardi di persone”.