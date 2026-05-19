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Comunicato Stampa: Miguel A. Scordamaglia lancia il suo nuovo Bestseller

Milano, 19.05.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui ci accorgiamo che non è il denaro a definire la nostra serenità, ma il modo in cui ci relazioniamo ad esso. Possiamo avere successo economico e sentirci comunque insoddisfatti, oppure vivere con equilibrio anche con risorse più contenute. Per questo diventa essenziale riconoscere le emozioni che guidano le nostre decisioni finanziarie, imparando a considerare la tecnologia come una risorsa utile per questo fine.

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