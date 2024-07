Comunicato Stampa: Michela Nuvoletto, avvocato lancia il suo Bestseller “Domina La Crisi"

Se c’è una cosa che accomuna tutti gli imprenditori è la gestione del debito aziendale. Ogni imprenditore deve gestire ogni giorno i flussi di cassa, ovvero ingenti somme di denaro che entrano ed escono dalle casse aziendali. Deve inoltre fare investimenti per cui deve chiedere finanziamenti, deve pagare i fornitori, i dipendenti e compiere delle scelte, spesso in tempi rapidissimi e d’urgenza. Quando queste scelte non sono corrette, l’imprenditore rischia di commettere errori che possono generare ingenti debiti da pagare e quindi con il rischio di scivolare in una vera e propria crisi di liquidità che sembra irrisolvibile e che porta spesso ad una crisi da sovraindebitamento. Questo perché “nessuno nasce imparato”. A scuola non viene insegnato come fare impresa, non vi è un manuale delle istruzioni capace di spiegare come gestire correttamente le proprie finanze aziendali. L’esperienza si fa sul campo, pagando a caro prezzo le conseguenze dell’inesperienza.