Comunicato Stampa: Mercato del credito in Italia: a settembre boom di richieste di mutui (+27,1% rispetto al 2023)

Milano, 7 ottobre 2024 – Il mercato del credito italiano continua a crescere a settembre 2024, registrando un incremento significativo per tutte le tipologie di prodotto. Secondo l’ultimo “Rapporto sul Credito” di Experian, global data tech company, a settembre si osserva un trend positivo sia rispetto ad agosto 2024 che a settembre 2023. Le richieste di mutui immobiliari sono aumentate del 27,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, un dato trainato in particolare dalla forte domanda proveniente dal Sud Italia e dalla Generazione Z.

L’analisi di Experian rivela un aumento generalizzato delle richieste di prestiti personali (+10,6% rispetto a settembre 2023), prestiti finalizzati (+2,8%) e finanziamenti online (+12,0%). Il “Buy Now, Pay Later” (BNPL) si conferma in forte ascesa, con un aumento del 30,6% delle richieste rispetto a settembre 2023. La Generazione Z si posiziona come la principale utilizzatrice di questo strumento di pagamento, con un incremento del 42,6% rispetto allo scorso anno.