Comunicato Stampa: Master in Digital Life Technologies - il nuovo Master di Geeks Academy part-time 10 mesi

La Geeks Academy, leader europeo nella formazione sulle nuove professioni tech, presenta il nuovo Master in Digital Life Technologies o Tecnologie per la Vita Virtuale: un percorso innovativo progettato per formare professionisti capaci di realizzare progetti all’avanguardia nel mondo della realtà virtuale, dal metaverso ai videogiochi, dai digital humans agli effetti speciali per il cinema.

Le recenti tecnologie hardware avanzate uscite sul mercato rendono la realtà virtuale un sogno accessibile e concreto, con visori di nuova generazione che ne ampliano l'accessibilità. Secondo McKinsey, il metaverso genererà un'economia di 5.000 miliardi di dollari entro il 2030, mentre McCann Worldgroup prevede che entro il 2026 circa 2 miliardi di persone trascorreranno almeno un'ora al giorno nel metaverso, rendendolo parte integrante della nostra quotidianità.

Perché Scegliere il Master in Digital Life Technologies

Alla luce di queste tendenze e della convergenza tra Blockchain, Metaverso, Videogiochi ed Effetti speciali per il cinema, diventa essenziale un percorso formativo che integri competenze tecnologiche trasversali, creando profili professionali con prospettive di carriera all’avanguardia.

Nasce così in Italia il primo Master in Digital Life Technologies, un percorso pratico multi-specializzazione in diverse aree tecnologiche strategiche: Costruzione di Metaversi: Apprendi gli strumenti chiave per creare e gestire mondi digitali, immergendoti in un ecosistema virtuale completo. Sviluppo Videogiochi e Cloud Computing: Scopri come creare esperienze di gioco avvincenti, anche su piattaforme cloud decentralizzate, acquisendo le competenze per gestire ambienti videoludici innovativi. Blockchain Project Management: Approfondisci le tecnologie blockchain con certificazioni internazionali e laboratori pratici per la creazione di asset digitali unici (NFT).

Il Master in Digital Life Technologies apre le porte a una serie di profili professionali in rapida crescita, tutti molto richiesti nei settori della realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), gaming, effetti speciali (VFX) e digital humans. Con l'espansione delle tecnologie immersive, la domanda di esperti in questo campo è in costante aumento, aprendo nuove e interessanti opportunità per chi cerca di entrare o crescere nel mondo delle tecnologie digitali avanzate.

Uno Scenario in Rapida Crescita

Nel 2023, gli investimenti in progetti Blockchain aziendali in Italia hanno segnato un +70%, e l’adozione di tecnologie blockchain resta una priorità per l’Unione Europea anche nel 2024. LinkedIn conferma questa tendenza, classificando le competenze blockchain tra le più richieste dal mercato del lavoro. Parallelamente, il metaverso, sempre più integrato con la blockchain, è considerato il prossimo motore di crescita aziendale: il 95% dei leader d’impresa prevede che impatterà positivamente i loro business nei prossimi 5-10 anni.

Profili Professionali Emergenti nel Settore VR/AR, Gaming e VFX

Sviluppatore VR/AR: Il mercato della VR e AR sta crescendo a un ritmo del 24,74% annuo fino al 2028, con la domanda di esperienze immersive in espansione in settori come il gaming, la sanità e l’istruzione. Gli sviluppatori VR/AR, esperti in linguaggi come C#, Unity e Unreal Engine, sono particolarmente ricercati per il loro ruolo fondamentale nel creare esperienze virtuali all’avanguardia, dal metaverso all’intrattenimento interattivo.

Game Designer e Game Developer: Con il mercato globale dei videogiochi in rapida crescita, le opportunità professionali nel settore sono numerose sia nei grandi studi che nelle realtà indie. I Game Designer e i Game Developer sono al centro dello sviluppo di esperienze interattive, sfruttando la VR e AR per creare giochi immersivi e innovativi che rispondono alle nuove esigenze del mercato.

3D Artist e VFX Artist (Effetti Speciali): Specializzati nella modellazione e animazione 3D, questi artisti lavorano in settori come cinema, pubblicità e gaming. Con una previsione di crescita del mercato globale dei VFX fino a $18 miliardi entro il 2032, questi professionisti utilizzano strumenti come Houdini e Blender per dare vita a effetti visivi mozzafiato richiesti sempre più nel mondo dell’intrattenimento.

Digital Human Creator: La figura del Digital Human Creator è in forte ascesa, trainata dall’adozione di esseri umani digitali nei videogiochi, nel cinema e nel marketing. Con un mercato previsto a $440 miliardi entro il 2031, i digital humans rappresentano una nuova frontiera della tecnologia, offrendo ai professionisti l'opportunità di contribuire alla creazione di personaggi virtuali iperrealistici.

Metaverse Developer: Gli sviluppatori di mondi virtuali per il metaverso sono essenziali per la costruzione di ecosistemi digitali decentralizzati. Specializzati anche in blockchain e NFT, i Metaverse Developer guidano la realizzazione di esperienze virtuali senza precedenti, con competenze chiave per soddisfare la crescente domanda di spazi digitali innovativi e interattivi.

Il Master in Digital Life Technologies di Geeks Academy offre una formazione avanzata per entrare in questi settori d'avanguardia e diventare protagonisti di una rivoluzione tecnologica.

Sei pronto a costruire un metaverso decentralizzato e vivere in prima persona le emozioni della realtà virtuale? Iscriviti al Master in Digital Life Technologies di Geeks Academy e fai parte della prossima generazione di innovatori digitali.Sito web:

Piano didattico: 10 moduli in 10 mesi.

MODULO 1 | Informatica di base

MODULO 2 | Realtà virtuale con Unity 3D

MODULO 3 | Realtà Aumentata

MODULO 4 | Game Development & Coding

MODULO 5 | Game Design

MODULO 6 | Mixed Reality

MODULO 7 | Metaverso e Blockchain

MODULO 8 | Tecnologie per il cloud computing

MODULO 9 | Soft Skills e Project Management

MODULO 10 | Lavoro & Aziende (Testimonianze aziendali; Career days: Colloqui di lavoro; Lab.: Profilo LinkedIn Efficace)

Programma Unico e Innovativo:

Il master combina tecnologie di frontiera, come realtà virtuale, aumentata, blockchain e sviluppo di digital humans, in un unico percorso completo, che lo rende un programma senza paragoni sul mercato.

Orientamento Pratico:

Grande enfasi sull'apprendimento pratico e sui laboratori per garantire che gli studenti acquisiscano competenze operative e non solo teoriche.

Opportunità di Carriera e Collaborazione con Aziende:

Il programma è strutturato per fornire collegamenti diretti con il mondo del lavoro, grazie a collaborazioni con aziende tecnologiche e del settore entertainment, per stage e opportunità di lavoro reale.

Certificazioni Riconosciute:

Possibilità di ottenere certificazioni internazionali in blockchain, Unity, cloud computing e metodologia Agile, aumentando l'attrattività del profilo professionale degli studenti.

Comunità di Appassionati e Networking:

Partecipando al master, gli studenti entrano in una community di geek e professionisti appassionati di innovazione tecnologica, che facilita il networking e la collaborazione futura.Contatti

