Comunicato Stampa: Marta Cantatore: il successo dei centri estetici passa dalla formazione

Milano, 29.05.2024 –Marta Cantatoreè una professionista che ha saputo fare della formazione per i centri estetici un vero e proprio impero. In questa intervista, che precede l’uscita del suo libro, ci racconta la sua storia e come sia riuscita a trasformare le difficoltà della vita in trampolini di rilancio, tanto dal punto di vista personale che professionale.