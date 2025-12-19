Comunicato Stampa: Maria Petruzzi lancia il Bestseller “Scoliosi Dell’Adulto”

Milano, 19.12.2025 – Molti pensano che la scoliosi sia una malattia dell’adolescenza, qualcosa che riguarda solo i ragazzi in fase di crescita. Altri credono che, una volta diventati adulti, semplicemente non ci sia più nulla da fare. Come se non bastasse, in troppi vivono ancora oggi con un dolore cronico che vede l’intervento chirurgico come unica soluzione possibile. Ma è davvero così?