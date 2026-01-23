Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Marco Ognibene lancia il Nuovo Libro “Building Manager” sul ruolo dell’amministratore di condominio

AA

Dopo trent'anni di esperienza nel settore immobiliare,Marco Ognibenepubblica “Building Manager”, un'opera che ridefinisce il ruolo dell'amministratore di condominio nell'era digitale. Il libro nasce dall'urgenza di formare una nuova generazione di professionisti capaci di andare oltre la burocrazia e trasformare la gestione condominiale in un servizio strategico e proattivo.

