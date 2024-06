Comunicato Stampa: Manuel Manzoni e Marco Scardeoni lanciano il Bestseller “Dubai L’Emirato Del Possibile”

Investire all’estero è il sogno di qualsiasi imprenditore italiano. Se c’è una meta che, in questo momento, risulta essere di particolare interesse quella è Dubai, una città capace di offrire un ambiente unico e stimolante per chi vuole investire ad esempio nel Real Estate oltre confine. Il segreto per non commettere errori? Sta nell’affidarsi alle persone giuste.