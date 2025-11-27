Comunicato Stampa: Macchie, polvere e prezzi interi: Tineco li elimina tutti con gli sconti del Black Friday

Dal 28 novembre al 1° dicembre, il Black Friday diTinecosorprende tutti con una selezione di prodotti best seller a prezzi irripetibili. Scelto da oltre 23 milioni di utenti[1] e riconosciuto per tre anni consecutivi come il marchio n. 1 al mondo nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per la casa[2], Tineco unisce tecnologia d’avanguardia, design elegante e praticità quotidiana per trasformare le pulizie domestiche in un’esperienza di comfort e stile.